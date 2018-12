(wS/ots) Siegen 27.12.2018 | Vandalismus, Pkw-Scheibe zertrümmert

Am Montagabend bzw. in der Nacht zu Dienstag beschädigten Unbekannte mutwillig einen in der Siegener Grabenstraße geparkten schwarzen Toyota Yaris, indem sie mittels eines Steines eine Autoscheibe zertrümmerten und dabei einen Schaden von geschätzten 2.000 Euro anrichteten.

Täterhinweise erbittet das Siegener Kriminalkommissariat 4 unter 0271-7099-0.



