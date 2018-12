Siegen – Beste Sportler der Stadt gesucht

(wS/red) Siegen 12.12.2018 | Vorschläge bis zum 31. Januar: Beste Sportler der Stadt gesucht

Um herausragende sportliche Leistungen von Siegener Sportlerinnen und Sportlern zu würdigen, lädt die Universitätsstadt Siegen wieder zur Sportlerehrung ein. Diese findet am Dienstag, 5. März 2019, statt. Noch bis Donnerstag, 31. Januar 2019, können mögliche Teilnehmer vorgeschlagen werden.

Gemeldet werden können Sportlerinnen und Sportler, die den 1. Platz bei einer Deutschen Meisterschaft errungen oder an einer Internationalen Meisterschaft (Europa-/ Weltmeisterschaft) teilgenommen haben und den Hauptwohnsitz in der Stadt Siegen haben oder Mitglied eines Siegener Sportvereins sind.

Sofern in der ausgeübten Sportart noch keine Deutschen oder Internationalen Meisterschaften durchgeführt werden, wird mit dem Stadtsportverband Siegen abgestimmt, ob der Wettkampf einer Deutschen oder Internationalen Meisterschaft gleichgestellt werden kann. Ebenso können Sportlerinnen und Sportler benannt werden, die nicht in Siegen wohnen, aber Mitglied in einem Siegener Sportverein sind. Zudem finden diejenigen Sportlerinnen und Sportler Berücksichtigung, die in Siegen wohnen und einem auswärtigen Verein angehören.

Auf der städtischen Homepage www.siegen.de können die Voraussetzungen für die Teilnahme noch einmal unter der Rubrik „Freizeit und Sport“ > „Sportlerehrung“ nachgelesen werden. Dort steht außerdem ein Formular für die Meldung zum Download bereit.

Die Veranstaltung findet in der Aula der Geschwister-Scholl-Schule in Siegen-Geisweid statt. Die Moderation des Abends übernimmt wie bereits in den Vorjahren der aus Siegen stammende Sportjournalist Timo Latsch (RTL/ntv).

Vorschläge können bis zum 31. Januar 2019 an die Stadt Siegen (Abteilung 2/5 Sport und Bäder, Kornmarkt 20, 57072 Siegen) gesendet werden. Weitere Infos gibt es bei Dominique Kram unter der Rufnummer (0271) 404-1542 oder per E-Mail an d.kram@siegen.de.

