Siegen – Buntes Kreativprogramm beim Kulturrucksack 2018

(wS/red) Siegen 18.12.2018 | Buntes Kreativprogramm begeisterte Kinder und Jugendliche

Mangas zeichnen, Graffitis sprayen, Filme drehen oder Tanzchoreografien entwickeln – diese und viele weitere kreative Projekte luden im Siegener Kulturrucksack-Jahr 2018 zum Mitmachen ein. Unter dem Motto „Wir machen Kultur!“ konnten sich die Kinder und Jugendlichen unter fachkundiger Anleitung bei zahlreichen kulturellen Angeboten kreativ ausprobieren. Bewährte und beliebte Veranstaltungen wie das Filmstudio, die Materialwerkstatt oder die „Nacht im Museum“ standen auch in diesem Jahr wieder auf dem Programm.

Als besonderes Highlight des Kulturrucksack-Jahrs 2018 veranstalteten die Kinder und Jugendlichen in den Herbstferien erstmalig ein Festival. Rund um den Kinder- und Jugendtreff Geisweid konnten sich die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam mit Familie und Freunden bei unterschiedlichsten kulturellen und künstlerischen Aktionen ausprobieren. Außerdem präsentierten die verschiedenen Kulturrucksack-Gruppen ihr Können: Unter anderem veranstalteten das Kulturrucksackprojekt „Cajon-Trommler“ und die „Dance-Academy“ lebendige Bühnenshows mit Musik, Gesang und Tanz. Auf die Tanzfläche ging es für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Abschluss bei einer gemeinsamen Jugenddisko.

Mit dem Kulturrucksack unterstützt die Landesregierung Städte und Gemeinden darin, ein altersgemäßes und attraktives, kostenfreies Kulturangebot für Zehn- bis 14-Jährige zu schaffen. Ziel ist es, den jungen Menschen Möglichkeiten zu bieten, neue Erfahrungen zu sammeln und verschiedene kulturelle Ausdrucksformen für sich zu entdecken. Besonders für Kinder und Jugendliche mit wenig Kontakt zu Kunst und Kultur wird so die Teilhabe am kulturellen Leben verbessert. Auch für das Jahr 2019 sind in Siegen wieder vielfältige Kulturrucksack-Projekte geplant.

Anzeige/Werbung –

Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier