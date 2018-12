Siegen – Käner bringen vorweihnachtliche Stimmung in die Kita Lillipuz

(wS/red) Siegen 11.12.2018 | Käner bringen vorweihnachtliche Stimmung in die Kita Lillipuz

In der Vorweihnachtszeit erfreuten gleich zwei Besuche des 1. FC Kaan-Marienborn die Kita Lillipuz im Siegener Ortsteil.

Kurz vor dem Nikolaustag besuchte Kaan-Marienborns Mannschaftskapitän Toni Gänge im Rahmen der geschlossenen Kooperation die Kindertagesstätte und las den Kindern eine vorweihnachtliche Geschichte vor.

In „Tommy und das (fast) verpasste Weihnachten“ wacht der kleine Tommy morgens auf. Er hat verschlafen und ist spät dran. Hastig bereitet er sich auf die Schule vor, träumt dabei aber schon vom nahenden Heiligabend.

Während er sich auf den Weg zur Schule begibt, stellt er fest, dass heute alles etwas merkwürdig ist. Seine Klassenkameraden sind nicht da, der Bus ist fast leer. Erst als er an der Schule ankommt und sein Vater ihn erwartet, geht Tommy ein Licht auf. Es ist bereits Heiligabend, er muss nicht zur Schule.

Seine Vorfreude wandelt sich in Freude um, während er mit seinem Vater den Weihnachtsbaum schmückt.

Der Spielführer des Regionalliga-Aufsteigers war bei seinem Besuch sichtlich beeindruckt: „Das ist wirklich eine sehr schöne Kita. Die Kindergärtnerinnen waren sehr nett und die Kinder total lieb. Es war ein schönes Erlebnis, den Kindern mit einer kleinen Geschichte so eine große Freude zu bereiten.“

Selbstredend blieb der Innenverteidiger danach gerne noch zum Spielen und stellte sich für viele Fotowünsche zur Verfügung.

Und weil das alles so schön war, ließ es sich der Medienbeauftragte Stefan Jäkel am folgenden Tag nicht nehmen und spielte in der Kita Lillipuz den Nikolaus.

„Ich weiß ja selbst noch, wie aufgeregt ich damals als kleiner Bursche war, wenn der Nikolaus zu Besuch war. Der Spaßfaktor ist dabei natürlich ganz oben angesetzt. Man bekommt ja auch nicht jeden Tag ein Gedicht vorgetragen und von so einem drolligen Chor ein schönes Weihnachtslied vorgesungen“, meinte er nach dem Verteilen der Geschenke.

Für die Käner waren es schöne Stunden zum Jahresabschluss. Für das Jahr 2019 stehen bereits die Planungen für weitere vielfältige Kooperations-Veranstaltungen mit der Kita Lillipuz und dem Familienzentrum kunterbunt.

