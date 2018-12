Siegen – Wunschzettel-Aktion sorgt für strahlende Kinderaugen

(wS/red) Siegen 20.12.2018 | Strahlende Kinderaugen in den städtischen Kinder- und Jugendtreffs

Für etwa 300 Siegener Jungen und Mädchen in den städtischen Kinder- und Jugendtreffs Westhang, Weidenau, Fischbacherberg und Heidenberg erfüllten sich in der Adventszeit wieder lang ersehnte Weihnachtswünsche. Möglich machten dies auch in diesem Jahr wieder Freudenberger und Hünsborner Unternehmen, die die Wunschzettel der Kinder in ihren Salons, Praxen und Einzelhandelsgeschäften auslegten. Die lang ersehnten Geschenke, die die Kundinnen und Kunden für sie gestiftet hatten, durften die Jungen und Mädchen bei einer festlichen Weihnachtsfeier entgegennehmen.

Organisiert wird die Wunschzettel-Aktion für die Kinder am Westhang seit vielen Jahren von Evelyne Pechmann vom Salon „Haarkultur“ in Freudenberg, die zu den Initiatoren der Aktion gehört. Ebenfalls wieder als Pate mit dabei war Ulrich Schneider, Inhaber von „Käse und Erlesenes“ in Freudenberg, dem die Kinder des Fischbacherbergs besonders am Herzen liegen. Nadine Schumacher von der Physiotherapiepraxis in Hünsborn organisierte die Geschenke für den Kinder- und Jugendtreff K52 auf dem Heidenberg und Carmen Kikillus vom Modegeschäft „Fashion Now!“ engagierte sich für den Kinder- und Jugendtreff Weidenau.

Die Wunschzettel-Aktion gehört mittlerweile zum Jahresprogramm der städtischen Kinder- und Jugendtreffs. Ebenfalls zur Tradition geworden sind die vorweihnachtlichen Feiern, bei der die Kinder nicht nur ihre Geschenke auspacken, sondern auch ein buntes Bühnenprogramm präsentieren. Als Dankeschön hatten die Kinder Theaterstücke, Tänze, Liedbeiträge und Gedichte vorbereitet und präsentierten diese einem begeisterten Publikum.

