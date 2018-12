Siegen – Zertifikate an neue Kindertagespflegepersonen übergeben

(wS/red) Siegen 13.12.2018 | Qualifizierungskurs erfolgreich abgeschlossen: Zertifikate an elf Tagespflegepersonen übergeben

Um als qualifizierte Tagespflegepersonen Kinder betreuen zu können, haben sich zehn Frauen und ein Mann in einem mehrmonatigen Kurs erfolgreich auf ihre neue Aufgabe vorbereitet. Das Zertifikat des Bundesverbandes Kindertagespflege erhielten die Absolventinnen und Absolventen jetzt aus den Händen der Mitarbeiterinnen des städtischen Familienbüros.

Das städtische Familienbüro führt seit 13 Jahren regelmäßig Qualifizierungskurse für Kindertagespflegepersonen durch. Um die Tagespflegepersonen umfassend auf ihre Arbeit vorzubereiten und die Qualität der pädagogischen Tätigkeit weiter auszubauen, hat die Stadt Siegen zwischen Januar 2016 und Dezember 2018 als einer von bundesweit 30 Modellstandorten das „Kompetenzorientierte Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege“ eingeführt. Die Standards des durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderten Projekts und die damit verbundenen Anforderungen werden nun in der Ausbildung der Tagespflegepersonen weiter umgesetzt.

Aktuell sind im Siegener Stadtgebiet 96 Tagespflegepersonen tätig, die 350 Kinder unter drei Jahren betreuen. Mit der Kindertagespflege wird den Kindern eine familiennahe Betreuung geboten. Die Tagespflegeperson als feste Bezugsperson kann die individuellen Bedürfnisse besonders berücksichtigen und das Kind begleiten und fördern. In einer Gruppengröße von bis zu fünf Kindern bei einer Tagespflegeperson und bis zu neun Kindern in einer Großtagespflegestelle können die Kinder außerdem in einem überschaubaren Rahmen Erfahrungen mit anderen Kindern sammeln.

Die Mehrheit der diesjährigen Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer hat bereits in den vergangenen Wochen eine Tätigkeit in der Kindertagespflege begonnen – als Selbstständige in eigenen Tagespflegestellen oder in einer der elf Siegener KiTS- Gruppen („Kinder in Tagesgroßpflege Siegen“).

Anzeige/Werbung –

Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier