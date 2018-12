Thilo Sarrazin kommt nach Siegen – nun erst recht

(wS/red) Siegen 05.12.2018 | Möchten Sie mit Thilo Sarrazin sprechen, hier haben Sie die Möglichkeit

Thilo Sarrazin kommt im Januar 2019 nach Siegen. Das ist an sich keine Neuigkeit, denn die Kontroverse um die Einladung ins Philosophieseminar an der Uni Siegen haben Sie ja mitbekommen. Nun wird sich Thilo Sarrazin aber auch der Siegener Bevölkerung stellen. Am 10. Januar um 19:30 Uhr wird er aus seinem Bestseller Feindliche Übernahme vortragen Im Anschluss gibt es natürlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen und mit Thilo Sarrazin ins Gespräch zu kommen.

Datum: 10. Januar 2019

Uhrzeit: 19:30 Uhr, Einlass ab 18:45 Uhr

Ort: Bismarckhalle

Adresse: Bismarckstraße 47, 57076 Siegen

Der Eintritt kostet 20 Euro, für Studenten 15 Euro, Karten gibt es an allen Vorverkaufsstellen.

