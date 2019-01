(wS/red) Winterberg 12.01.2019 | Winterberger Premiumwanderweg auf weltgrößter Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit prämiert

Winterberger Hochtour in Stuttgart bereits zum vierten Mal zertifiziert. Sie verbindet alle höchsten Berge und alle Ortschaften der Ferienwelt

Winterberg: Die Winterberger Hochtour. Start und Ziel ist am Kahlen Asten. Wer auf diesem Weg wandert, der entdeckt alle Naturschönheiten und Sehenswürdigkeiten in und um

Winterberg. Schon 2006 wurde erkannt, welches Potenzial die Winterberger Hochtour (WHT) hat. Damals wurde der 82 Kilometer lange Wanderweg, der von dem Wanderexperten Uli Lange entwickelt wurde, zum Qualitätsweg Wanderbares Deutschland prämiert. Jetzt ist die vierte Nachzertifizierung abgeschlossen.

Bei der CMT in Stuttgart, der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit, wurde die Urkunde am Samstag an die Wanderexperten der Winterberg Touristik und

Wirtschaft übergeben. „Zertifizierte Qualitätswege Wanderbares Deutschland setzen höchste Maßstäbe für unbeschwerten Wandergenuss. Wir sind stolz, dass wir erneut mit dem Prädikat werben können“, so Tourismusdirektor Michael Beckmann nach der Verleihung in Stuttgart. „Der Zeitpunkt der Rezertifizierung gut ein halbes Jahr vor dem Deutschen Wandertag in unserer Region ist sicher ideal, um auch in Stuttgart den Fokus auf die beiden Ausrichterstädte Winterberg und Schmallenberg zu richten.“

Strenge Kriterien unter dem Prinzip der Nachhaltigkeit

Ein unabhängiges Gremium bewertet die zu zertifizierenden Wege. Die Kriterien sind streng. Das Wegeformat, das Wanderleitsystem, die Natur und Landschaft sowie kulturelle Sehenswürdigkeiten, Rastmöglichkeiten und Verkehrsanbindung werden bewertet. Immer werden auch alle Aspekte unter dem Prinzip der Nachhaltigkeit auf den Prüfstand gestellt. All dies hat die Winterberger Hochtour erfüllt.

WHT – Westfalens höchster Rundwanderweg

Westfalens höchster Rundwanderweg ist mit dem Kürzel WHT gekennzeichnet und eine durchaus anspruchsvolle Tour. 2200 Höhenmeter müssen Wanderer überwinden, die den Weg komplett laufen. Malerische Täler und Ortschaften, Bergwiesen, Sehenswürdigkeiten, Gastronomie, faszinierende Fernsichten von den Gipfeln – die Wegführung ist facetten- und

abwechslungsreich. „Unsere Gäste haben natürlich die Möglichkeit nach eigenem Ehrgeiz Pressemitteilung 12. Januar 2018 und Kondition die WHT zu erkunden. Wir haben zudem eine Einteilung in zehn Etappen mit detaillierter Beschreibung im Angebot“, so Beckmann weiter. „Der Weg wird seit Jahren gut angenommen. Er ist ein Aushängeschild für unsere attraktive Wanderregion. Die Zertifizierung beweist, dass wir nicht aufhören, unser Angebot für die Gäste qualitativ nicht nur zu halten, sondern stetig weiterzuentwickeln.“ Beckmann hob auch das enorme Engagement der heimischen Verkehrsvereine und SGV-Abteilungen hervor, „ohne die wir nicht in der Lage wären, die Qualität der Wanderregion Winterberg und Hallenberg über

eine so lange Zeit auf diesem hohen Niveau zu halten“.

Infobox zur Rezertifizierung der Winterberger Hochtour:

• Der Premiumwanderweg Winterberger Hochtour wurde zum vierten Mal zertifiziert als

Qualitätsweg Wanderbares Deutschland;

• Die Winterberger Hochtour startet und endet am Kahlen Asten und führt durch alle Ortsteile

und über alle Berge Winterbergs;

• 82 Kilometer lang und 2200 Höhenmeter sind bei der WHT zu bewältigen;

• Auf der CMT, der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit wurde die

Urkunde an die Vertreter der WTW übergeben.

