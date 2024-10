Stockweg gesperrt nach Radunfall: 62-Jähriger stürzt Böschung hinab und wird schwer verletzt

(wS/red) Siegen 22.10.2024 | Ein 62-jähriger Radfahrer kam am Dienstagnachmittag bei einer Abfahrt auf dem Stockweg zu Fall. Der Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte nach links eine Böschung hinunter. Dabei zog er sich erhebliche Verletzungen zu, die glücklicherweise nicht lebensgefährlich waren.

Ersten Ermittlungen zufolge trug der Radfahrer zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Helm. Der Rettungsdienst leistete umgehend Erstversorgung vor Ort, bevor der Verletzte in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde.

Während des Einsatzes musste der Stockweg vollständig gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Umgebung führte. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und appelliert an alle Radfahrer, auf die notwendige Sicherheitsausrüstung zu achten.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

