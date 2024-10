„Letzte Hilfe Kurs“ der Stiftung Diakoniestation am 09. November 2024 in Kreuztal

(wS/di) Kreuztal 22.10.2024 | Info der Stiftung Diakoniestation Kreuztal – Der Letzte Hilfe Kurs vermittelt Basiswissen, Orientierungen und einfache Handgriffe zum Thema Sterbebegleitung. Begleitung am Lebensende ist keine Wissenschaft, sondern ist auch in der Familie und der Nachbarschaft möglich. Wir möchten Grundwissen an die Hand geben und ermutigen, sich Sterbenden zuzuwenden.

Denn Zuwendung ist das, was wir alle am Ende des Lebens am meisten brauchen.