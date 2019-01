Bad Berleburg – Jugendbus im Februar

(wS/red) Bad Berleburg 29.01.2019 | Termine Jugendbus im Februar

Der Jugendbus rollt weiter über die Dörfer und folgende Termine für Spiel und Spaß am Nachmittag von 15.30 Uhr bis 19.00 Uhr stehen fest:

04.02. Pausenhalle der Grundschule, Wemlighausen

06.02. Chill Out Keller am Biel, Berghausen

11.02 Jugendraum am Gemeindehaus, Aue-Wingeshausen

13.02. Pavillon auf dem Schulhof,Elsoff

18.02. Pausenhalle der Grundschule, Wemlighausen

20.02. Chill Out Keller am Biel, Berghausen

25.02. Jugendraum am Gemeindehaus, Aue-Wingeshausen

27.02. Pavillon auf dem Schulhof,Elsoff

Alle Kinder und Jugendlichen ab sechs Jahren sind herzlich eingeladen, das vielfältige Angebot des Busses zu nutzen.

Bei Rückfragen ist Kerstin Irmischer unter 02751/923187 erreichbar. Bitte einfach anrufen!



Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier