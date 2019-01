Bad Laasphe/Fischelbach – Auto rutscht vereiste Straße hinab

(wS/ots) Bad Laasphe 04.01.2019 | Zeitungsbote wurde Glatteis zum Verhängnis

In Fischelbach ist einem Zeitungsboten eine eisglatte Fahrbahn zum Verhängnis geworden. Am frühen Freitagmorgen (04.01.2019) lieferte ein 24-jähriger mit seinem Wagen Zeitungen aus. Auf einer abschüssigen Straße hielt er an und stieg aus, als sein Auto talwärts gegen einen geparkten Pkw rutschte.

Bei dem Versuch in den bereits abgleitenden Wagen wieder einzusteigen um schlimmeres zu verhindern, verletzte sich der Zeitungsbote leicht und musste von Sanitätern versorgt werden. Der durch den Zusammenstoß verursachte Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 5.000,- Euro.

