Bericht der Jugend-Abteilung des SV Setzen anlässlich der am 19.-20.01.2019 durchgeführten 4 Hallen-Fußball-Turnieren

(wS/red) Setzen 23.01.2019 | Hallen-Jugendturniere beim SV Setzen boten Spaß und Spannung – Eigene D1 nutzte Heimvorteil – Spielfeste bei den G- und F-Junioren sorgten für Begeisterung

Nachdem der SV Setzen in der letzten Woche bereits die Futsal-Hallen-Kreismeisterschaft für die B-Juniorinnen durchgeführt hat, stand das vergangene Wochenende ganz im Zeichen der jüngeren Teams. Am Samstag richtete der Verein zunächst ein Spielfest für 16 F-Junioren-Mannschaften aus. Hierbei stand der Spaß eindeutig im Vordergrund, die Ergebnisse waren nebensächlich und wurden auch nicht gewertet. Am anschließenden E-Junioren-Turnier nahmen 13 Teams teil. Letztendlich setzte sich im Finale der VfL Bad Berleburg verdient mit 2:1 gegen den VfB Burbach durch, im Spiel um den 3. und 4. Platz hatte die Vertretung des 1.FC Kaan-Marienborn 2. letztendlich nach einem spannenden Spiel mit 4-3 nach Siebenmeter-Schießen gegen den TSV Weißtal das bessere Ende für sich. Am Sonntag folgte zunächst das Spielfest für die G-Junioren, an dem 8 Mannschaften teilnahmen. Die jüngsten Kicker sorgten für Begeisterung und Heiterkeit auf der an beiden Tagen vollbesetzten Tribüne der Geschwister-Scholl-Schule in Geisweid.

Auch hier stand die Freude am Spiel im Vordergrund, sodass sich bei der anschließenden Siegerehrung alle Kinder zu Recht als Sieger feiern lassen durften. Der Nachmittag gehörte dann ganz den D-Junioren, 16 Mannschaften waren der Einladung gefolgt. Hier setzte sich der ältere Jahrgang des ausrichtenden SV Setzen verdient durch, mit dem 3-1 im Finale gegen die spielstarke Vertretung der SpVg. Bürbach wurde der Turniersieg der von Engin Düzenli und Frank Weber trainierten Truppe unter Dach und Fach gebracht. Im kleinen Finale hatte sich zuvor die JSG Wilnsdorf-Obersdorf-Wilden mit einem 2-1 gegen Grün-Weiß Siegen den 3. Platz gesichert.

Der vierköpfige Jugend-Vorstand um den Geschäftsführer Ralf Edelmann, Jugendleiter Engin Düzenli, der Kassenwartin Nadine Dornhöfer und dem stellvertretenden Jugendleiter Frank Weber überreichten im Rahmen der Siegerehrungen allen teilnehmenden Kindern eine Erinnerungsmedaille, darüber hinaus erhielt die drei erstplatzierten Teams der E- und D-Junioren-Turniere zusätzlich einen Pokal.

Mit dem Verlauf der Jugend-Turniere und dem abermals riesigen Zuschauerinteresse waren die Verantwortlichen der Jugendabteilung des SV Setzen sehr zufrieden. Auch in diesem Jahr konnte man sich wieder auf eine breite Unterstützung durch die Eltern, Trainer und Jugendspieler verlassen.

Die Ergebnisse im Einzelnen:

E-Junioren

Tabelle nach der Vorrunde:

Gruppe A Punkte Tore

1. 1.FC Kaan-Marienborn 2 10 16 – 4

2. VfB Burbach 8 12 – 3

3. FC Eiserfeld 2 7 5 – 4

4. TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf 3 2 – 8

5. SV Setzen 1 0 0 – 16

Gruppe B

1. SV Setzen 2 7 6 – 1

2. FC Eiserfeld 3 5 2 – 1

3. SG Siegen-Giersberg 2 4 3 – 6

4. VfL Klafeld-Geisweid 0 2 – 5

Gruppe C

1. VfL Bad Berleburg 9 8 – 0

2. TSV Weißtal 6 4 – 2

3. FC Eiserfeld 1 1 0 – 3

4. Germania Salchendorf 1 0 – 7

Viertelfinale:

1.FC Kaan-Marienborn 2 – SG Siegen-Giersberg 2 3 – 0

SV Setzen 2 – VfB Burbach 0 – 6.

VfL Bad Berleburg – FC Eiserfeld 2 1 – 0.

FC Eiserfeld 3 – TSV Weißtal 0 – 5

Halbfinale:

1.FC Kaan-Marienborn 2 – VfB Burbach 0 – 1

VfL Bad Berleburg – TSV Weißtal 2 – 1 n.S.

Spiel um Platz 3:

1.FC Kaan-Marienborn 2 – TSV Weißtal 4 – 3 n.S.

Endspiel:

VfB Burbach – VfL Bad Berleburg 1 – 2

D-Junioren:

Tabelle nach der Vorrunde:

Gruppe A Punkte Tore

1. SV Setzen 1A 7 11 -2

2. TuS Alchen 6 3 – 6

3. SpVg. Neunkirchen 4 3 – 3

4. SV Gosenbach 0 1 – 7

Gruppe B Punkte Tore

1. SpVg. Bürbach 7 7 – 4

2. TSV Weißtal 2 7 5 – 2

3. SV Setzen 1B 1 1 – 3

4. SV Eckmannshausen 1 1 – 5

Gruppe C

Gruppe C Punkte Tore

1. JSG Burbach-Hickengrund 7 11 – 4

2. FC Grün-Weiß Siegen 7 9 – 2

3. SV Setzen 2A 3 2 – 10

4. VfL Klafeld-Geisweid 0 3 – 9

Gruppe D Punkte Tore

1. SG Siegen-Giersberg 9 6 – 1

2. JSG Wilnsdorf/Obersdorf/Wilden 4 4 – 4

3. 1.FC Littfeld 2 4 1 – 1

4. SV Setzen 2B 0 0 – 5

Viertelfinale:

SV Setzen 1A – TSV Weißtal 2 3 – 2 n.S.

SpVg. Bürbach – TuS Alchen 5 – 3

JSG Burbach/Hickengrund – JSG Wilnsdorf/Oberdorf/Wilden 5 – 6 n.S.

SG Siegen-Giersberg – FC Grün-Weiß Siegen 0 – 2

Halbfinale:

SV Setzen 1A – JSG Wilnsdorf/Obersdorf/Wilden 6 – 0

SpVg. Bürbach – FC Grün-Weiß Siegen 3 – 0

Spiel um Platz 3:

JSG Wilnsdorf/Obersdorf/Wilden – FC Grün-Weiß Siegen 2 – 1

Endspiel:

SV Setzen 1A – SpVg. Bürbach 3 – 1

