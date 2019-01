(wS/ots) Burbach 24.01.2019 | Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung

Am Dienstagabend bzw. in der Nacht zu Mittwoch entsorgten noch unbekannte Umweltfrevler etwa 50 Altreifen in einem Straßengraben auf der „Gambach“ in Burbach gegenüber der Einfahrt zur ehemaligen Siegerlandkaserne.

Hinweise zu den Umweltsündern nimmt die Polizei unter 0271-7099-0 entgegen.

