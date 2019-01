Das Berufskolleg Technik in Siegen veranstaltet einen Beratungstag

(wS/red) Siegen 29.01.2019 | Beratungstag am Berufskolleg Technik Siegen

Das Berufskolleg Technik, Fischbacherbergstraße 2 in Siegen veranstaltet am Samstag, 09. Februar 2019 von 10 bis 13 Uhr einen Beratungstag für alle interessierten Jugendlichen, die sich zum Schuljahr 2019/20 für einen technischen Bildungsgang anmelden möchten. Der Beratungstag soll den Jugendlichen und ihren Eltern die Möglichkeit geben, sich direkt vor Ort über die angebotenen Bildungsmöglichkeiten am Berufskolleg Technik zu informieren, um so das passende Angebot wählen zu können.

Neben persönlichen Gesprächen mit fachkundigen Lehrerinnen und Lehrern haben die Jugendlichen gleichzeitig die Möglichkeit, sich direkt vor Ort über das Anmeldeportal „Schüler Online“ für den gewünschten Bildungsgang anzumelden – selbstständig oder mit Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen des Berufskollegs. Alle Interessenten werden gebeten zur Beratung ihre Zeugnisse und das Passwort für „Schüler Online“ mitzubringen.

Darüber hinaus informiert das Berufskolleg über die folgenden Bildungsgänge, abends jeweils um 18 Uhr: Technisches Gymnasium am Montag, 04.02.19; Informations- und gestaltungstechnische Assistenten/Assistentinnen am Donnerstag, 07.02.19.



