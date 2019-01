Einbruch in Fahrschule: Täter stehlen Laptops

(wS/ots) Siegen 03.01.2019 | Die Geschäftsräume einer Fahrschule an der Sandstraße sind am Mittwochabend (02.01.2019) Ziel eines Einbruchs geworden. Ein oder mehrere Unbekannte brachen eine Tür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten, aus denen sie zwei Laptops stahlen. Durch den Aufbruch verursachten der oder die Täter Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier