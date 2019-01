Einbruch in Kirchengebäude in Burbach- Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Burbach 14.01.2019 | Die Hemmschwelle sinkt immer weiter

Am gestrigen Sonntag in der Zeit zwischen 12.30 und 17.20 Uhr hebelten Unbekannte eine rückwärtig gelegene Tür zum Glockenturm der Ev. Kirche in Burbach in der Straße „Römer“ auf, entwendeten dort eine geringe Summe Bargeld und hinterließen einen geschätzten Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.

