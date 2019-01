Eiserfeld – Einbruch – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Eiserfeld 25.01.2019 | Schmuck-u. Gelddiebe unterwegs

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 11.15 und 15.45 Uhr drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Siegen-Eiserfeld in der Grabettstraße ein, indem sie ein rückwärtiges Fenster aufhebelten. Die Einbrecher entwendeten vorgefundenes Bargeld und diverse Schmuckgegenstände.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.

