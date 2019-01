Feuerwehr bei Kaminbrand in Niederdielfen im Einsatz

(wS/mg) Niederdielfen 08.01.2019 | Am Dienstag gegen 14 Uhr wurde die Feuerwehr nach Niederdielfen in die Straße ,,Am Steinblick“ alarmiert. Die Einsatzmeldung lautete Zimmerbrand. Nachdem die Einsatzkräfte eingetroffen waren, konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Lediglich ein leichter Kaminbrand war der Auslöser für die Rauchentwicklung in dem Wohnhaus. Glücklicherweise gab es keine Verletzten zu beklagen.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

