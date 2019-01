Geisweid – Einbrecher werfen Fensterfront eines Backwarengeschäfts mit Gully-Deckel ein

(wS/ots) Geisweid 02.01.2018 | Einbrecher verursachten geschätzte 5000 € Schaden.

Mit brachialer Gewalt haben Unbekannte in der Nacht zum Silvestertag die Fensterfront einer Bäckerei in Geisweid zerstört. Dazu warfen sie einen Gully-Deckel gegen eine Glaseinfassung und drangen in das Geschäft ein. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde nichts erbeutet.

Der Sachschaden ist mit geschätzten 5.000,- Euro dagegen hoch ausgefallen. Ein Spurensicherungsteam hat den Tatort begutachtet. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen machen können werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat 5 in Siegen unter der Rufnummer 0271-7099-0 zu melden.

