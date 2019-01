HEES übernimmt die Wagner KG und den IT-Service der tribus IT GmbH & Co. KG

(wS/red) Siegen 30.01.2019 | Firmenexpansion auch im Jahr 2019 – HEES-Gruppe übernimmt IT-Service der tribus IT sowie die Wagner KG

Die Hees Bürowelt Unternehmensgruppe wächst auch 2019 weiter. Mit dem in Bochum ansässigen Geschäftsbereich IT-Service der tribus IT GmbH & Co. KG und der Wagner KG aus dem hessischen Wettenberg gewinnen die Siegener zwei fachlich starke und erfahrene Unternehmen hinzu.

Thematische Schwerpunkte der 7 Mitarbeiter starken IT-Service-Abteilung sind unter anderem die Felder IT-Infrastruktur und Managed Service.

„Durch den Zugewinn der Abteilung IT-Service verstärken wir unsere Aktivitäten im Ruhrgebiet und stärken gleichzeitig unser Angebot an Dienstleistungen. Wir freuen uns, weitere hochqualifizierte Mitarbeiter in den Reihen unserer Firmenfamilie begrüßen zu dürfen“, erklärt HEES-Geschäftsführer Florian Leipold.

Die zweite Übernahme betrifft geografisch gesehen eher den „Süden“: Die für DATEV-Leistungen verantwortliche HEES Tochter SI-NET GmbH übernimmt alle Gesellschaftsanteile der Wagner KG mit Sitz in Wettenberg bei Gießen. Die Wagner KG wurde 1979 von Willi Wagner gegründet und beschäftigt 8 Mitarbeiter.

SI-NET-Geschäftsführer Sebastian Leipold erläutert die Motivation folgendermaßen: „Als DATEV-Systempartner und Lösungspartner in den Bereichen Rechnungswesen, Personalwirtschaft und „Unternehmen online“ ergänzt die Wagner KG hervorragend das Angebot der SI-NET GmbH. Wir begrüßen die neuen Kolleginnen und Kollegen herzlich in der HEES Familie. Die dazugewonnene Fachexpertise stimmt uns froh.“

