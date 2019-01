Hilchenbach: Workshop mit der Tanzgruppe Unique

(wS/red) Hilchenbach 29.01.2019 | Neuer Workshop mit Tanzgruppe Unique

Die Hilchenbacher Tanzgruppe „Unique“ des PUSH e.V. bietet auch in diesem Jahr ein Tanzangebot für Anfänger und Fortgeschrittene. In Kooperation mit dem Kinder- und Jugendbüro der Stadt Hilchenbach bietet Unique im Rahmen des Kulturrucksacks NRW einen Workshop mit 10 Terminen bis zu den Osterferien an.

Die ehrenamtlichen Trainerinnen Lisa Klingelhöfer und Inga Barghorn möchten die erfolgreiche Arbeit für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 16 Jahren fortsetzen. Es geht um Spaß an der Bewegung, um Rhythmus und um gute Musik.

Ab dem 4. Februar von 18.00 bis 19.00 Uhr freuen sich Lisa und Inga auf Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die im Bereich Hip-Hop und Dancehall sowie Modern Dance tanzen möchten. Für neue Herausforderungen und Ideen sind die Trainerinnen aber immer offen und vielleicht lernen sie von Euch neue Schritte?

Wer Lust hat, eine coole Zeit zu verbringen und dabei noch etwas Neues zu lernen, kommt montags in den Spiegelsaal des Gymnasiums Stift Keppel nach Allenbach!

Die Kosten für den Workshop betragen 12,00 Euro oder eine Jahresmitgliedschaft im PUSH e.V. über den gleichen Betrag. Eine Kostenbefreiung ist mit persönlicher Rücksprache möglich.

Anmeldungen oder weitere Information bitte bei Lisa Klingelhöfer unter lisaklingelhoefer@gmx.de oder Inga Barghorn unter ingaabarg@gmail.com erfragen.

