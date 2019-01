Julia Neigel im Heimhof-Theater Burbach am 27.01. 2019

(wS/red) Burbach 10.01.2019 | Julia Neigel „Samt & Seide“

Ihre Texte sind wie Samt und Seide. Ihre Stimme hat nichts an Kraft und Energie verloren, und ihr Name ist längst nicht nur ein „Schatten an der Wand“.

Nach einer mehrjährigen Schaffenspause ist sie Anfang des neuen Jahrtausends mit satten 40 frischen Songs zurück. Sie experimentiert und feilt an ungewöhnlichen Musik-Stilen, gibt Klavier- und sogar Orchesterkonzerte mit Gospelchor und hat einfach Spaß am Live-Performen.

Sie tritt mit Udo Lindenberg, Edo Zanki, Peter Maffay und vielen anderen Kollegen auf, veröffentlicht zur Freude ihrer großen Fangemeinde immer wieder neue Alben und pflegt bis heute ihre regelmäßige Bühnenpräsenz. Bis heute hat die charismatische Frau, mit der mehr als drei Oktaven umfassenden Stimme, an die 2 Millionen Alben verkauft und über 2000 Konzerte gegeben.

Homepage:

http://www.julianeigel.com/

QR-Link:

https://www.youtube.com/watch?v=9-mDln4ZvuM



