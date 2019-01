Kaminbrand fordert einen verletzten Feuerwehrmann

(wS/LS) Netphen-Grissenbach 31.12.2018| Montagabend war in Grissenbach für die Feuerwehr Schluss mit Silvester feiern. Zuerst wurden die Wehrmänner und Frauen zu einem Kaminbrand alarmiert, der ersteintreffende Gruppenführer der Feuerwehr Grissenbach erkundete die Lage und stellte fest, dass am Dachstuhl links und rechts Feuerschein zu sehen war. Er erhöhte das Alarmstichwort auf Feuer 4 für einen Dachstuhlbrand. Somit rückten noch mehr Feuerwehrmänner und Frauen und der Rettungsdienst an die Einsatzstelle an um die Lage schnell unter Kontrolle zu bekommen. Dies war ihnen auch gelungen. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei dem Einsatz und musste ins Kreisklinikum gebracht werden.

Fotos: L.Schneider/wirSiegen.de