(wS/ots) Kreuztal 14.01.2019 | Sehr teurer Audi A8 zerkratzt

Unbekannte zerkratzten in der Nacht von vergangenem Donnerstag auf Freitag einen in Kreuztal-Krombach an der Hagener Straße geparkten Audi A 8 und richten dabei einen Schaden von rund 5.000 Euro an.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen nimmt das Kreuztaler Kriminalkommissariat unter 02732-909-0 entgegen.

