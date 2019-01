(wS/ots) Kreuztal 25.01.2019 | Der pure Vandalismus

Unbekannte drangen am Mittwochabend bzw. in der Nacht zu Donnerstag auf das Gelände der Kläranlage in Kreuztal-Buschhütten in der Hüttenstraße ein und zerstörten dort mutwillig mehrere Kanaldeckel. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die Täter und bittet dabei um sachdienliche Hinweise unter 02732-909-0.