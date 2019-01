Leiche vor Neunkirchener Standesamt? Nur im Krimi „Gekrönt“ – Autorenlesung mit Anette Schäfer

(wS/red) Neunkirchen 10.01.2019 | Der „Krönchen-Krimi“ von Anette Schäfer

Eine Leiche vor dem Neunkirchener Standesamt sorgt im zweiten Siegerland-Krimi von Anette Schäfer für Rätsel. Zu einem unterhaltsamen Abend mit der Krimiautorin lädt die Bibliothek Neunkirchen herzlich ein. In ihrer Lesung präsentiert die Siegenerin Einzelheiten ihrer spannenden Geschichte. Ermittlerin Johanna Daub beweist darin zum zweiten Mal Feingefühl und den richtigen Riecher, auch wenn zunächst so einige Hürden zu überwinden sind.

Dass Johanna Daubs Team auch an Schauplätzen im Gemeindegebiet Neunkirchen ermittelt, macht den Fall für Krimifans aus der Umgebung natürlich umso interessanter.

Wie bereits bei Anette Schäfers Erstling „Abgelehnt“ werden auch in „Gekrönt“ die Belange von Frauen in Privat- bzw. Berufsleben geschickt in einen Kriminalfall eingebunden.

Unterstützt wird die Veranstaltung von der Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinde Neunkirchen.

Die Buchhandlung Braun begleitet den Abend mit einem Büchertisch.

Anette Schäfer verfasste außer dem Krimi „Abgelehnt“ auch Songtexte, Gedichte und kleinere Theaterstücke. „Gekrönt – ein Krönchen-Krimi“ ist ihr zweiter Roman. Ihre Zeit verbringt sie als Event-Organisatorin und sie arbeitet in der Marketingabteilung eines Siegener Kreditinstituts. In ihrer Freizeit steht die Autorin seit über dreißig Jahren als Sängerin auf der Bühne und weniger hinter dem Herd. Sie joggt, spielt Tennis, ist Teetrinkerin und liebt es, Zeit mit ihrer Familie zu verbringen.

Am Freitag, dem 18. Januar um 19:00 Uhr liest sie in der Bibliothek Neunkirchen und steht anschließend zur Signierstunde zur Verfügung.

Einlass: ab 18:30 Uhr, Eintritt: 3,50 € (Vorverkauf) bzw. 4,00 € (Abendkasse).

Kartenvorverkauf:

Bibliothek Neunkirchen, Tel.: 02735 / 767-190

Buchhandlung Braun, Tel.: 02735 / 61-990