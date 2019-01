Lennestadt: Feuer in kommunaler Unterbringungseinrichtung

(wS/ots) 22.01.2019 Lennestadt | Anwohner einer kommunalen Unterbringungseinrichtung in Altenhundem an der Hundemstraße bemerkten am Montag gegen 22.00 Uhr Rauchentwicklung aus einem Zimmer im Obergeschoss und verständigten die Feuerwehr.

Eintreffende Beamte der Wache in Lennestadt stellten deutliche Rauchschwaden sowie offene Flammen fest. Die alarmierten Löschzüge der Feuerwehr aus Altenhundem sowie aus Meggen lokalisierten den eigentlichen Brandherd im Bereich des Badezimmers. Sie konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.

Es kam zu keinem Personenschaden, die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Sie kamen in einer anderen Einrichtung unter, weil das Objekt zunächst nicht mehr bewohnbar ist. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Die weiteren Ermittlungen zur Ursache dauern an, eine vorsätzliche Brandstiftung wird zurzeit ausgeschlossen.

Fotos: M. Groß wirSiegen.de