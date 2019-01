(wS/ots) Netphen 24.01.2019 | Pkw beschädigt Stromkasten und ergreift die Flucht

Am Dienstag/Mittwoch wurde ein in Netphen-Werthenbach an der Wetzlarer Straße stehender Stromkasten von einem noch unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der alsdann flüchtige Unfallverursacher hinterließ einen Sachschaden von rund 2000 Euro.

Das Kreuztaler Verkehrskommissariat bittet mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise unter 02732-909-0.

