Neunkirchen – Mehrere Müllsäcke angezündet

(wS/ots) Neunkirchen 11.01.2019 | Brandstifter verscheucht

Eine unbekannte Person zündete am Donnerstagabend um kurz vor 23 Uhr in Neunkirchen-Wiederstein in unmittelbarer Nähe eines noch im Rohbau befindlichen Wohnhauses in der Flurstraße mehrere mit Plastikmüll befüllte Säcke an.

Nachbarn bemerkten das Feuer und verscheuchten den Übeltäter, der etwa 1.65 Meter groß und Raucher war.

Ein Gebäudeschaden ist durch den Brand nicht entstanden.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier