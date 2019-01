Mitglieder des VdK Neunkirchen spendeten an Kinderhospiz Balthasar in Olpe

(wS/red) Neunkirchen/Olpe 14.01.2019 | Eine hilfreiche Tradition!

Mitglieder des VdK Neunkirchen spendeten an Kinderhospiz. Eine Spende von insgesamt 2001,15 konnten die Vorstandsmitglieder Heinz Erich Friedrich, Sibylle und Wolfgang Kroll sowie Marlies Ermlich vom VdK OV Neunkirchen jetzt an Lisa-Marie Vetter vom Kinderhospiz Balthasar in Olpe überreichen.

Für den Verein ist die Spendensammlung schon zur guten Tradition geworden. Die Summe von 2001,15 € setzt sich zusammen, aus den Spenden des Sommerfestes im Kunstertal 2018 (895,00 €) und der Adventfeier im gleichen Jahr (1106,15 €).

Die Gesamtsumme der Spendengelder seit 2002 erhöht sich somit auf stolze 28.829,49 €.

Lisa-Marie Vetter bedankte sich recht herzlich bei den Mitgliedern des VdK Neunkirchen für ihre treue Unterstützung.

