Olpe – Einbruch in ein Fahrradgeschäft – Hochwertiges Mountainbike gestohlen

(wS/ots) Olpe 25.01.2019 | Hochwertiges Mountainbike gestohlen

Bisher unbekannte Täter brachen am Freitag um 04.20 Uhr in ein Fahrradgeschäft an der Bruchstraße in Olpe ein. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren zwei Männer auf einem Quad vor das Geschäft und zerstörten mit einem unbekannten Gegenstand eine Schaufensterscheibe. Anschließend entnahmen sie ein hochwertiges MTB aus der Auslage und entfernten sich vom Tatort.

Auf einem nahegelegenen Gelände eines Umzugsunternehmens befestigten sie das Rad am Quad, fuhren in Richtung Innenstadt und anschließend in die Stellwerkstraße davon. Die Kripo übernahm die Ermittlungen vor Ort und nahm eine Spurensuche vor. Konkrete Angaben über das Rad bzw. den Schaden können bisher nicht gemacht werden. Die Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bruchstraße unter der Telefonnummer 02761-9260-0.

