Siegen – Fußgänger von Auto erfasst

(wS/ots) Siegen 04.01.2019 | Fußgänger übersehen und verletzt

Am Donnerstagabend (03.01.2019) ist ein Fußgänger bei der Überquerung der Sandstraße von einem Auto angefahren worden. Gegen 18:30 Uhr überquerte ein 38-jähriger Fußgänger die Sandstraße in Richtung Emilienstraße im Bereich der dortigen Fußgängerfurt. Aus der Emilienstraße kommend, bog ein 54-jähriger Autofahrer nach rechts auf die Sandstraße in Richtung Kaisergarten ab.

Dabei übersah er den 38-Jährigen, der durch den Zusammenstoß verletzt wurde. An dem Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.000,- Euro.

