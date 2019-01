Siegen – Unfallflüchtiger hinterlässt 2.000 Euro Sachschaden – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Siegen 31.01.2019 | Fahrerflucht nach Beschädigung eines Fahrzeugs

Am Mittwoch um kurz nach 17 Uhr wurde ein in Siegen-Geisweid in der Ziegeleistraße geparkter weißer Ford Transit von einem noch unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ einen Zettel mit einer nicht vergebenen Telefonnummer an dem beschädigten Transit und entfernte sich dann unerlaubt vom Unfallort.

Der Geschädigte sitzt jetzt auf einem Schaden von rund 2000 Euro. Das Siegener Verkehrskommissariat bittet mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise zu dem Unfallflüchtigen unter 0271-7099-0.

