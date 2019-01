Siegerland – Polizei sucht mehrere Unfallflüchtige

(wS/ots) Siegen / S.-Eiserfeld / Burbach 03.01.2019 | Drei mal Unfallflucht im Siegerland

Bereits am vergangenen Freitag (28.12.2018) ist es im Siegerland an verschiedenen Orten zu mehreren Unfallfluchten gekommen. In Burbach verursachte ein Unbekannter in der Zeit von 19:30 bis Samstag (29.12.2018), 12:30 Uhr an einem parkenden VW Golf im Haigerweg einen Schaden in einer geschätzten Höhe von 2.500,- Euro. In der Allensteiner Straße in Siegen beschädigte zwischen 16:15 – 17:00 Uhr ein rotes Fahrzeug einen am Fahrbahnrand parkenden Citroen.

Die geschätzte Schadenshöhe beläuft sich in diesem Fall auf ebenfalls 2.500,- Euro. Auf dem Parkplatz des EDEKA-Markts in Siegen-Eiserfeld hinterließ ein Unfallflüchtiger an einem abgestellten schwarzen BMW in der Zeit von 08:00 bis 11:30 Uhr einen Schaden von rund 2.000,- Euro. In allen Fällen machten sich die Verursacher aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise zu den jeweiligen Unfällen machen können werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat in Siegen unter der Rufnummer 0271-7099-0 zu melden.

