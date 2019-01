Überfall auf 15-Jährige – Polizei nimmt Mann aus Zentral-/Ostafrika fest

(wS/ots) 22.01.2019 Bad Berleburg | Das Bad Berleburger Kriminalkommissariat ermittelt aktuell gegen einen 19-jährigen Mann wegen des Straftatbestandes des Raubes.

Der aus Zentral-/Ostafrika stammende junge Mann ist dringend verdächtig, am Montagabend um kurz nach 19 Uhr in Erndtebrück-Birkelbach in der „Sommerstraße“ eine 15-jährige Jugendliche aus Erndtebrück überfallen zu haben, um ihr unter Gewaltanwendung die Einkaufstasche zu rauben.

Dabei geriet der 19-Jährige jedoch ausgerechnet an die Falsche: Die 15-Jährige leistete nämlich heftige Gegenwehr, konnte dem 19-Jährigen sogar die bereits geraubte Einkaufstasche wieder abnehmen und ihn letztlich erfolgreich in die Flucht schlagen.

Der 19-Jährige flüchtete anschließend zu Fuß und ohne Beute in Richtung der Haltestelle Birkelbach.

Nachdem die Polizei alarmiert worden war, wurden sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem Flüchtigen eingeleitet. Und dies sehr erfolgreich. Dank einer sehr guten Täterbeschreibung, die das Opfer der Polizei an die Hand geben konnte, und dank der intensiven Fahndungsarbeit der eingesetzten Streifenwagenbesatzungen der Bad Berleburger Wache konnte der flüchtige 19-Jährige noch im Verlauf des Montagabends in einer kommunalen Flüchtlingsunterkunft in Erndtebrück vorläufig von der Polizei festgenommen werden.

Der Tatverdächtigte wurde anschließend dem Polizeigewahrsam zugeführt. Jetzt ermittelt das Kriminalkommissariat gegen ihn.

Zeugen, die den Überfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Berleburg unter 02751-909-0 zu melden.

Symbolbild