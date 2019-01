Ungebremst gegen Container gekracht: Quatfahrer schwer verletzt

(wS/mg) Freudenberg 08.01.2019 | Am Dienstagnachmittag war ein Quad-Fahrer mit seinem Fahrzeug in Freudenberg-Lindenberg unterwegs. Der 29-Jährige befuhr die Siegener Straße und bog in die Straße ,,Siebelsaat“ ab.

Nach ersten Zeugenaussagen verlor der Fahrer kurz nach einer Rechtskurve mit überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Quad. Fast ungebremst krachte der 29-Jährige mit seinem Quad gegen einen Container. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Fotos: M.Groß / wirSiegen.de

