Uni Siegen – Alles dreht sich ums Biegen

(wS/red) Siegen 25.01.2019 | Der Lehrstuhl für Umformtechnik der Universität Siegen lädt zum 5. Biegeforum ein. Unter dem Motto »Biegen in Siegen« kommen am 6. und 7. März Vertreter und Vertreterinnen aus Forschung und Industrie in der Bismarckhalle in Siegen zusammen.

Was sind die neuesten Trends und Erkenntnisse in der Biegetechnik? Welche Entwicklungen gibt es bei den Materialien? Wie sieht die Zukunft der Biegeproduktion aus? Dies sind nur einige von vielen Fragen, auf die bei der 5. Auflage des Biegeforums am 6. und 7. März 2019 Antworten gegeben werden sollen. Der Lehrstuhl für Umformtechnik der Universität Siegen (UTS) um Prof. Dr. Bernd Engel hat ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Experten und Expertinnen aus Wissenschaft und Industrie informieren in ihren Vorträgen am 7. März ab 9 Uhr in der Bismarckhalle über aktuelle Themen und Trends rund um die Biegetechnik und damit verbundene Fertigungsverfahren. Im Vordergrund stehen die Themengebiete Materialien und Halbzeuge, Maschinen und Werkzeuge, Innenhochdruckumformen sowie Bauteile und Prozesse. Es wird unter anderem um den Karosserieleichtbau bei Elektrofahrzeugen und vollintegrierte Roboter in der Produktion gehen. Jeder Teilnehmer erhält zudem einen Gründruck der VDI-Richtlinie 3432 „Rotationszugbiegemaschine“.

Bereits am Vorabend findet um 19.30 Uhr ein Come Together in der Maschinenhalle des Lehrstuhls in der Breite Straße 11 statt. Das Treffen ist eine bewährte Plattform zum Erfahrungs- und Meinungsaustausch zwischen den KonferenzteilnehmerInnen in lockerer Atmosphäre. Dabei werden die unterschiedlichen Forschungsbereiche des Lehrstuhls und dessen Versuchsanlagen vorgestellt.

Anmeldungen sind bis zum 15. Februar auf www.biegeninsiegen.de möglich, unter der Voraussetzung, dass noch Plätze frei sind.

