Vier Zigarettenautomaten in Neunkirchen aufgesprengt

(wS/ots) Neunkirchen 02.01.2019 | Dreiste Diebe sprengten vier Zigarettenautomaten auf



Neunkirchen/ N.-Zeppenfeld / N-Struthütten (ots) – Unbekannte Diebe sprengten in der Zeit vom 30.12.2018 (Sonntag) bis 01.01.2019 (Dienstag) insgesamt vier Zigarettenautomaten in Neunkirchen auf. Dabei wurden die Automaten stark beschädigt bzw. zerstört. Am Neujahrstag wurden zwei Automaten an der Frankfurter Straße gegen 02:00 Uhr und gegen 05:00 Uhr durch Explosionen gewaltsam geöffnet. Bereits in der Nacht zu Silvester (Sonntag) knackten Sprengungen einen Zigarettenautomaten an der Hegelstraße in Neunkirchen-Zeppenfeld und einen weiteren an der Brückenstraße in Neunkirchen-Struthütten.

Der Beutewert der entwendeten Zigaretten und die angerichteten Schäden belaufen sich nach ersten Schätzungen auf die Höhe eines vierstelligen Euro-Betrags. Die Kriminalpolizei ermittelt in allen Fällen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und besonders schweren Fall des Diebstahls. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter der Rufnummer 0271-7099-0 entgegen genommen.

