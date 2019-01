Winterball der Uni Siegen

(wS/red) Siegen 16.01.2019 | Die Uni tanzt

Der diesjährige Winterball der Universität Siegen findet am 25. Januar in der Bismarckhalle statt. Ob Tango oder Walzer, ob Salsa oder Disco-Fox – am Freitag, 25. Januar, können alle

Tanzbegeisterten auf dem Parkett in der Weidenauer Bismarckhalle zeigen, was sie können. Der Hochschulsport lädt wieder zum traditionellen Winterball ein. Für Live-Musik sorgt Günther Matern und Band.

Außerdem gibt es ein Unterhaltungsprogramm, bei dem Tanzformationen und Tanzpaare aus den Bereichen Standard oder Latein, zeigen was sie können. Unter anderem zeigen „Tangogefühl“ (Foto) Tango Argentino.

Der Winterball beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19.30 Uhr.

Karten gibt es für 25 Euro / ermäßigt 15 Euro bei: Hermann Beckmann, Raum AR-E 9.2.06, Tel.: 0271 740 4540

Michael Wahl, Raum H-C-6326, Tel.: 0172 565 2957, michael.wahl@uni-siegen.de.

