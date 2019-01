Zwei Schulen in Bad Berleburg erhalten ab Februar neue Telefonnummern

(wS/red) Bad Berleburg 28.01.2019 | Die Ludwig-zu-Sayn-Wittgenstein-Schule und die Städtische Realschule Bad Berleburg sind ab Februar unter anderen Telefonnummern als bisher erreichbar.

Am kommenden Freitag, 1. Februar, werden die Telefonanlagen im Schulzentrum Auf dem Stöppel auf digitale Technologie umgestellt und in das Netzwerk der Stadt Bad Berleburg eingebunden. In diesem Zusammenhang erhalten die Schulen folgende neue Rufnummern:

-Ludwig-zu-Sayn-Wittgenstein-Schule: 02751/923-140

-Städtische Realschule Bad Berleburg: 02751/923-180

Die bisherigen Rufnummern werden abgeschaltet, wenn die neuen Anlagen in Betrieb genommen werden.

