(wS/ots) Bad Berleburg 04.02.2019 | Einbruch in Kindergarten

Am vergangenen Wochenende drangen Unbekannte in Bad Berleburg in der Berliner Straße in einen dortigen Kindergarten ein. Im Gebäudeinneren wurde Inventar gewaltsam aufgebrochen und dabei vorgefundenes Bargeld entwendet.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Bad Berleburger Kriminalkommissariat unter 02751-909-0 entgegen.

