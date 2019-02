(wS/red) Bad Laasphe 05.02.2019 | Pilzkundemuseum geschlossen

Das pilzkundliche Museum in Bad Laasphe hat am Samstag, den 9. Februar nachmittags geschlossen. Für Besucher besteht an diesem Tag die Möglichkeit, sich vormittags zwischen 10.00 und 12.00 Uhr in der Touristinformation zu melden und die Ausstellung zu besichtigen.

