Berichte der Kreispolizeibehörde Olpe vom 05.02.2019

(wS/ots) Olpe 05.02.2019 | Berichte der Kreispolizeibehörde Olpe

Bereich Olpe/Drolshagen/Wenden

Mit Schutzengel am Steuer: 18-Jährige verursacht bei glatter Fahrbahn einen Unfall, bleibt aber unverletzt

Drolshagen- Am Dienstagmorgen (5. Februar) hat eine 18-Jährige mit einem VW Polo gegen 8 Uhr die L 729 auf Höhe „Breite Hardt“ befahren. Dabei geriet sie vermutlich witterungsbedingt ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie beschädigte einen Funkmasten und ein Bushaltestellenhaus. Zwar war der Polo anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, doch glücklicherweise blieb die 18-Jährige unverletzt. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet Autofahrer, bei Glätte und Schnee den Witterungsverhältnissen angepasst zu fahren.

Bereich Attendorn/ Finnentrop

Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall auf L 539

Attendorn- Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Taxi und einem Sattelzug im Kreuzungsbereich der Finnentroper Straße und der L 539 haben sich am Montagabend gegen 19 Uhr zwei Personen leicht verletzt. Ein 74-jähriger Sattelzugfahrer befuhr aus Fahrtrichtung Finnentrop die L 539 und wollte der Umgehungstraße weiter folgen. Dabei übersah er das Rotlicht der Ampel, die vor Ort den Verkehr regelt. Zeitgleich beabsichtigte der 60-Jährige Taxifahrer, bei „grünem Licht“ nach links in die Finnentroper Straße in Richtung Finnentrop einzubiegen. Daraufhin stießen die Fahrzeuge zusammen. Der Taxifahrer erlitt einen Schock und sein Fahrgast erlitt Prellungen und hatte Schmerzen im Brustbereich. Beide brachte ein Rettungswagen ins Krankenhaus zur weiteren ambulanten Behandlung. Die Sattelzugmaschine war an der Front beschädigt, bei dem Taxi die linke Fahrzeugseite. Zudem war die linke vordere Achse gebrochen, sodass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Bereich Lennestadt/ Kirchhundem

„Falscher BKA-Beamter“ – Telefonbetrug im fünfstelligen Bereich

Lennestadt- Am Montagnachmittag (4. Februar) zeigte ein 79-Jähriger einen Betrug zu seinem Nachteil an. Nach seinen Angaben erhielt er zunächst Anrufe von einem angeblichen Polizeibeamten aus Lennestadt, der an einen „Kriminaldirektor des BKA“ in Wiesbaden verwies. Der angebliche BKA-Beamte rief dann mit einer 0090-Vorwahl bei dem Senior an. Dieser erklärte, dass gegen den Geschädigten angeblich ein Strafverfahren in der Türkei laufen würde, bei dem er persönlich anwesend sein müsste. Ansonsten würde ein internationaler Haftbefehl gegen ihn wegen verschiedener Straftaten in Kraft gesetzt werden. Mit einer Kaution gab ihm der Anrufer die Möglichkeit, den Haftbefehl bei Abwesenheit zu vermeiden. Der Anrufer bedrängte dabei den Senior massiv, Stillschweigen über den Sachverhalt zu bewahren. Aufgrund des Drucks überwies der 79-Jährige einen fünfstelligen Gelbetrag auf ein deutsches Konto. Auch im Nachhinein kontaktierte der Anrufer ihn regelmäßig, aber es erfolgten keine weiteren Zahlungen. Bei der Anzeigenaufnahme klärte der zuständige Polizist den Geschädigten über die Betrugsmasche ausführlich auf.

Da immer wieder Betrüger versuchen, über das Telefon gezielt ältere Menschen mit dem sogenannten „Enkeltrick“ oder auch dem „Falschen Polizisten“ zu Zahlungen zu zwingen, weißt die Polizei daraufhin, dass nie die „richtige Polizei“ bei Bürgern anruft, um sensible Daten oder Zahlungen zu verlangen – auch nicht, wenn die Telefonnummer „110“ im Display steht. Bei einem Anruf von Polizeibeamten sollten sich Angerufene die Telefonnummer des angeblichen Beamten geben lassen. Anschließend können sie so bei der Polizei vor Ort nachfragen, ob es den Polizisten wirklich gibt und ihn persönlich kontaktieren. Zudem sollten Bürger nie sensible Daten oder Auskünfte über ihre Vermögensverhältnisse preisgeben und Geld an unbekannte Personen übergeben oder überweisen. Wer glaubt, dass ein „falscher Polizist“ oder ein anderer Trickbetrüger angerufen hat, sollte umgehend die Polizei über den Sachverhalt informieren.

