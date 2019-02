Daka – Förderung für Auslandssemester

(wS/red) Siegen 28.02.2019 | Förderung für Auslandssemester

Darlehenskasse der Studierendenwerke (Daka) schließt Finanzierungslücke für Auslandsaufenthalt

Ab Sommersemester 2019 bis zu 6.000 Euro zinsloses Darlehen für Auslandssemester

Darlehen wird unabhängig von weiterer Förderung gewährt

Beratung und Antragstellung in Siegen beim Studierendenwerk Siegen

Daka ist gemeinnütziger Verein der zwölf nordrhein-westfälischen Studierendenwerke

Gute Nachricht für Studierende, die während ihres Studiums ein Auslandssemester absolvieren: Die Darlehenskasse der Studierendenwerke (Daka) erweitert ihr Angebot. Ab dem Sommersemester 2019 vergibt die Daka zusätzlich zu ihren Studiendarlehen auch Darlehen speziell für Auslandssemester.

Bis zu 6.000 Euro Darlehenshöchstbetrag können Studierende für ihr Auslandssemester über ihr örtliches Studierendenwerk bei der Daka beantragen; ausgezahlt in einer Summe.

Wie hoch das Darlehen ist, richtet sich nach dem individuellen Bedarf. Die Rückzahlung beginnt in der Regel zwölf Monate nach Ablauf der Auslandsförderung, kann in begründeten Fällen aber auch noch weiter aufgeschoben werden.

Zinsen fallen bei den Darlehen der Daka keine an; es wird lediglich zur Deckung der Verwaltungskosten ein einmaliger Beitrag von fünf Prozent der Darlehenssumme erhoben.

Die Darlehenskasse der Studierendenwerke e. V. (Daka) ist ein gemeinnütziger Verein der zwölf Studierendenwerke in Nordrhein-Westfallen. Sie vergibt seit mehr als 60 Jahren zinslose Darlehen an Studierende in Finanznot. Sie ist bundesweit die größte Darlehenskasse von Studierendenwerken. Beim jüngsten Studienkredit-Test des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) erhielt sie erneut eine hervorragende Bewertung.

„Wir hoffen, auf diese Weise Studierende in finanziellen Notlagen noch besser unterstützen zu können“, sagt Detlef Rujanski, Vorstandsvorsitzender der Daka und Geschäftsführer des Studierendenwerks Siegen. „Unsere Darlehen haben unschlagbar günstige Konditionen, sehr klare und faire Rückzahlungskonditionen, und sie sollen helfen, dass ein Studium nicht am Geld scheitert, gemäß dem Motto: …damit Studieren gelingt!“

