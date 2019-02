Die Musikkapelle Salchendorf berichtet über ihre Jahreshauptversammlung

(wS/red) Netphen-Salchendorf 14.02.2019 | Jahreshauptversammlung der Musikkapelle Salchendorf e. V. am 26. Januar 2019 im Gasthof „Zum Johannland“, Netphen – Salchendorf

Die Musikkapelle Salchendorf veranstaltete ihre diesjährige ordentliche Hauptversammlung am 26. Januar im Gasthof „Zum Johannland“ in Salchendorf.

Nach der Begrüßung der Mitglieder durch die 1. Vorsitzende Kerstin Weber erfolgte das Gedenken an die Verstorbenen Mitglieder der Musikkapelle. Im Anschluss ehrte Kerstin Weber

Michel Rudolph und Alexander Schäfer für 10 Jahre aktive Mitgliedschaft, Regine Büdenbender und Daniel Krecklow für 20 Jahre aktive Musikertätigkeit sowie Jörg Büdenbender für 30 Jahre aktive Musikertätigkeit. Manfred Reisch konnte für sie für 50 Jahre aktive und förderndeGesamtmitgliedschaft in der Musikkapelle ehren.

Bei den Neuwahlen übernahm Kerstin Weber die Wahlleitung. Fabian Schmidt wurde in seinem Amt als 2. Vorsitzender einstimmig mit einer Enthaltung wiedergewählt. Ebenso wurde Rainer Lewejohann in seinem Amt als Geschäftsführer einstimmig mit einer Enthaltung bestätigt. Die beiden Beisitzer Andreas Büdenbender und Peter Büdenbender wurden ebenfalls von der Versammlung wieder in den Vorstand gewählt. Auch Steffen Heupel wurde einstimmig mit einer Enthaltung im Amt bestätigt. Der Geschäftsführer Rainer Lewejohann berichtete von den Planungen zum 100jährigen

Jubiläum des Vereins im Jahr 2020. Das Ergebnis der Festausschusssitzungen sieht ein Festjahr mit einem Jubiläumskonzert am 04.04.2020, der Ausrichtung des Kreismusikfestes des

Volksmusikerbundes Kreis Siegen-Wittgenstein mit Freundschaftspielen, Partyabend und einem Frühschoppen am 19./20.09.2020 und zum Abschluss einem großen Weihnachtkonzert mit

Weihnachtsmarkt vor. Mit der Bildung von Arbeitskreisen werden die Planungen in diesem Jahr weiter detailliert.

Musikalisch schaut die Musikkapelle auf ein sehr gut gefülltes erfolgreiches Jahr mit mehreren Schützenfesten zurück. Auch im neuen Geschäftsjahr wird die Musikkapelle wieder viele Schützenfeste und andere Veranstaltungen musikalisch umrahmen. Beginnen wird sie das Jahr mit ihrem Frühjahrskonzert am 13. April in der Johannlandhalle. Das Jugend- Gemeinsschaftsorchester cravallo ffortissimo der Musikkapellen Salchendorf und Werthenbach wird sich hier ebenfalls präsentieren. Die Vorsitzende Kerstin Weber schloss die Hauptversammlung um 21:13 Uhr.