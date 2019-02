(wS/red) Bad Laasphe 06.02.2019 | Geführte Wanderung am 16.02.2019

Am Samstag, 16.02.2019 bietet die Tourist-Information in Bad Laasphe zusammen mit der SGV Abteilung Bad Laasphe eine geführte Wanderung rund um Bad Laasphe an, bei welcher die Teilnehmer zusätzlich Punkte für den Wander-Fitnesspass sammeln können.

Die Rundwanderung startet um 13.30 Uhr am Haus des Gastes und geht zunächst in die malerische Altstadt von Bad Laasphe, ehe die Wanderung am Südhang des Fanges entlang – mit schönen Blicken auf die Stadt – ins Tal des Kalteborn führt. Über den Hirtsgrund geht es weiter zum Galgenberg und hinunter nach Niederlaasphe. Von dort führt die Rundwanderung über den Planetenlehrpfad durch das Lahntal zum Ausgangspunkt zurück.

Die Wanderstrecke beträgt ca. 7 km und die Wanderzeit ca. 2,5 Stunden. Die Wanderung wird von Wanderführer Hermann Traunfelder geleitet. Teilnahme für JEDEN möglich!

Eine Anmeldung ist erforderlich und bis Samstag, 16. Februar, 12:00 Uhr unter Tel. 02752-898 möglich. Veranstalter und Infos: TKS Bad Laasphe GmbH, Tel. 02752-898.

