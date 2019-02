Geisweid – Einbrecher-Duo von Zeugen beobachtet

(wS/ots) Siegen-Geisweid 04.02.2019 | Einbruch am hellichten Tag

Zwei Einbrecher wurden am Freitagmittag gegen 12.20 Uhr bei einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus in Siegen-Geisweid in der Heckenbergstraße von Zeugen beobachtet.

Das Duo, das offenbar ohne Beute wieder flüchtete, wird wie folgt beschrieben: 1. Täter: 1.60-1.65 Meter groß, schwarze Jacke, grauer Pulli, schwarze Jeans. 2. Täter: circa 1.85 Meter, dicke Figur, graues Oberteil, schwarze Hose.

Zeugen, die zur Tatzeit weitere sachdienliche Beobachtungen zu dem Duo bzw. zu verdächtigen Fahrzeugen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0271-7099-0 zu melden.

Anzeige/Werbung –

Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier