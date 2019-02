Langenholdinghausen – Mit Auto überschlagen: 2 Leichtverletzte und 15000 Euro Schaden

(wS/ots) Siegen-Langenholdinghausen 20.02.2019 | Erhöhte Aufmerksamkeint ist bei diesen Temperaturen morgens unbedingt empfohlen

Eine 47-jährige Autofahrerin kam am Dienstagmorgen in Siegen-Langenholdinghausen in einem Kurvenbereich der zu diesem Zeitpunkt vereisten K 8 (Holdinghauser Straße) mit ihrem Fahrzeug zunächst ins Rutschen und prallte anschließend in einen Böschungsbereich, wo sich ihr PKW überschlug.

Die bei dem Unfall leicht verletzte 47-Jährige und ihr ebenfalls leicht verletzter Beifahrer wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Unfallschadensbilanz: 15.000 Euro.

