Siegen – Einbruch in An- und Verkaufsgeschäft: Zeugen bemerken strauchelnden Radfahrer

(wS/ots) Siegen 01.02.2019 | Einbruch in An- und Verkaufsgeschäft

In der Nacht zu Freitag gegen 04.15 hebelten Unbekannte die Ladentür eines in der Frankfurter Straße gelegenen An- und Verkaufsgeschäfts auf und entwendeten diverse Gegenstände aus dem Geschäft. Zeugen bemerkten zur Tatzeit einen verdächtigen Fahrradfahrer, der sich strauchelnd von dem Geschäft entfernte.

Das Fahrrad konnte von der Polizei noch in Tatortnähe sichergestellt werden. Weitere sachdienliche Hinweise nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.



